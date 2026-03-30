もし、富士山が大規模噴火したら。政府は新たに、被害をイメージしたCGやドラマを組み合わせた動画を公開しました。首都圏にも降ると想定される大量の火山灰に私たちはどう備えればいいのでしょうか。内閣府が作成したドラマ映像。東京都心で暮らす男性に緊急速報が届きます。「富士山で大規模な噴火が発生しました」都心部も降灰が予想されることから、男性は火山灰が家に入り込まないよう、室外機にカバーをかけるなど対策を講じ