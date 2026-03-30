北海道の西部、石狩沼田駅に降り立つ大勢の人たち。そのお目当ては名残雪に覆われた水田を走る列車。主要な線路として全国で最も短い全長14.4kmを走るJR留萌線です。31日は116年の歴史に幕が下りる留萌線のラストラン。駅は、別れを惜しむ人たちでにぎわっていて、「（廃線で）もっと寂しくなる」「やっぱり長い歴史があるので寂しい」といった声が聞かれました。1910年に開業し石炭や木材などを運んでいた留萌線。炭鉱の閉山で周