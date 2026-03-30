天皇陛下は、風邪の症状から回復されました。【映像】プラボウォ大統領と昼食を共にする天皇陛下天皇陛下は30日、インドネシアのプラボウォ大統領と初めて面会し、昼食を共にされました。陛下は、3年前にインドネシアを訪問した際、日本語を学習している人たちと面会したことに触れ、「両国のかけ橋になって頂きたい」と願われたということです。昼食会の後、陛下は大統領を見送り、自身の体調について記者団に対し、「ご