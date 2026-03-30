東京女子プロレスは30日、都内で3・29東京・両国国技館大会の一夜明け会見を開き、渡辺未詩を撃破し、プリンセス・オブ・プリンセス王座初戴冠を果たした荒井優希が思いを吐露した。荒井は「昨日は勝てた喜びとチャンピオンになれた喜びで胸がいっぱいだった。そんな夜になったんですけど。1日経っても、まだ手元にチャンピオンベルトがあるのが夢のような気持ちで、本当につかんだんだなというのをヒシヒシと感じております。