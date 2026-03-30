元No.1キャバ嬢として知られるみゆうが手がけるランジェリーブランド「Mivera &」（ミヴェラアンド）から、待望のSPRING COLLECTIONが登場しました。これまでのラグジュアリーな世界観から一転、パステルカラーや透け感のあるレースで春らしさを表現。ランジェリーとルームウェアを展開し、やわらかさと色気を兼ね備えた新たな魅力を提案します。【写真】インフルエンサー・実業家として活躍するみゆうラグジュアリーで洗練さ