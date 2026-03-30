中国メディアの新京報によると、湖北省枝江市で28日に開催された公道自転車レースで、規制コーンを超えて手を伸ばして撮影していた観客のスマートフォンに選手が接触して転倒するハプニングがあった。映像によると、走ってきた2人の選手の間で身体接触があった後、選手の1人が観客のスマホに接触して転倒した。そのはずみで撮影していた観客とその近くにいた数人の観客が突き飛ばされた。現場では交通警察官が配置され、規制コーン