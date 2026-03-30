まさにドタキャン！ ソニー・ホンダモビリティ、米新拠点のお披露目式典の4日後に開発と販売を中止発表 その背景を時系列で検証してみたソニー・ホンダモビリティが2026年3月25日、新型EV「AFEELA 1（アフィーラワン）」とSUVタイプの第2弾の開発と販売を中止すると発表しました。アフィーラワンの予約金については全額返却となります。【画像】これが発売中止になったソニー・ホンダ「AFEELA 1」です 画像で見る（30枚以上）