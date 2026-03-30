千葉・成田空港にある第1ターミナル5階エリアが、4月9日（木）から、“SHIKISAI GARDEN −Seasonal colors−”としてリニューアルオープンする。【写真】旅行前も楽しめる！各エリアの詳細■出発までの時間を有意義に今回オープンするSHIKISAI GARDEN −Seasonal colors−は、「日本の文化と精神性を育む豊かな水と四季の移ろい」をテーマに、広大なエリアで水の流れや四季を通して日本を感じられるエリア。四代 田辺竹雲