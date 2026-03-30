原爆資料館のリニューアルのポイントを見ていきます。 Cコーナーでは「核兵器のない世界を目指して」をテーマに大幅なリニューアルを予定しています。 原爆投下に至る歴史から現在までの歩みをたどり、平和について考える内容で展示は大きく3つのゾーンで構成されます。 1つ目は「二つの世界大戦」のゾーンです。 核兵器が生まれた背景や戦争の歴史をたどり、原爆投下に