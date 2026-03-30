県議会は30日の最終本会議で、中尾 正英総務部長を副知事に起用する人事案に同意しました。 先月の県知事選挙で「中立性を欠いた」として、外間議長の不信任決議案が提出され、こちらも可決しました。 本会議では、浦 真樹副知事が退任し、後任に中尾 正英総務部長を起用する人事案などが追加提案されました。 2023年4月に就任した浦副知事は任期が1年残っていましたが「一身上の都合で退任する」としています。 採