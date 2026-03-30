私たちの食生活に深く関わっている、小麦。その多くは輸入したものですが、山口県産の小麦が今、生産拡大に向け舵を切っています。県産小麦を使ったパンづくりには少し工夫が必要ということで、大手製粉業者を交えた講習会が開かれました。（ニップン担当者）「製パン性で外国産の小麦粉と比較すると劣る部分はあるが、せときらら（県産麦）にはせときららの良さがある」講習会に参加したのは、県内のパン屋や学校給食向けの製パン