3月31日（火）の近畿地方は、雨や風が強まり、午前を中心に荒れた天気になるでしょう。 低気圧が発達しながら日本海へと進み、低気圧からのびる前線が近畿地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定になりそうです。全域で朝から雨が降り、通勤の時間帯はザーザー降り、南部を中心に滝のような非常に激しい雨の降る所があるでしょう。久しぶり