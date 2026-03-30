肥後銀行と鹿児島銀行を傘下に置く九州フィナンシャルグループが、将来的に他の銀行を統合することも視野に、情報集約などを効率的にできる新たなシステムを構築する方針を示しました。 【写真を見る】銀行再編も視野ビッグデータの効率的集約へ新システム構築方針九州フィナンシャルグループ（肥後銀行・鹿児島銀行） 九州FG 笠原慶久社長「さらなる金融再編に向けて高い接続性や柔軟性を維持したい」