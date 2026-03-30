ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演し、猪狩蒼弥（23）が事務所の大先輩・木村拓哉（53）を巻き込んだ失敗談を語った。木村とは、大ヒット公開中の映画「教場Requiem」（監督中江功）で共演。木村が警察学校の鬼教官・風間公親を、猪狩は205期生の渡部流を、それぞれ演じた。番組内では、その猪狩が「木村拓哉をすべらせてしまった」と暴露された