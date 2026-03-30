シンガー・ソングライター加藤登紀子（82）が30日、東京・帝国ホテルで開催された、「第47回松尾芸能賞贈呈式」で特別賞を受賞し、出席した。加藤は「どちらかというと権威というものとは少し距離のあるポップスの世界でずっと歌ってきた」とすると、「今日こうやって受賞させていただくということで、ここまで歌い続けてきて良かったなという気持ちでいっぱいです」と喜びを口にした。昨年は生まれ故郷の中国・ハルビンでコンサー