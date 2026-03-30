県が導入した災害用トイレカー＝３０日、県庁災害時のトイレ不足に備えるため、神奈川県は軽トラックの荷台部分に洋式トイレを搭載した「トイレカー」を初めて導入した。１０台を県内各地に分散配置し、被災した市町村などからの要請に基づき、避難所などで使えるようにする。避難所のトイレ不足を背景に災害関連死が問題になった２０２４年の能登半島地震を教訓とした取り組みで、被災者の生活環境の改善を図る考えだ。導入し