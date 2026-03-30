気象庁が「遠地地震に関する情報」発表 ３０日午後５時４４分ごろ、海外で規模の大きな地震がありました。 震源地は、南太平洋（南緯１５．３度、東経１６７．４度）で、震源の深さは約１２０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは７．３と推定されます。 詳しい震源の位置はバヌアツ諸島です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・