秋田朝日放送 ３０日の秋田県内は各地で気温が上がり、ほとんどのところで今年最も高くなりました。午後４時時点の各地の最高気温は横手市で２１．４℃、由利本荘市矢島で２１．２℃、秋田市は１９．８℃とほとんどの地点で５月並みとなりました。２０．３℃まで上がった大館市では半袖姿の人もいました。