【新華社北京3月30日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は30日午前、北京で義務植樹活動に参加し次のように強調した。良好な生態環境は人々が共有するものであり、力を合わせて築き上げる必要がある。社会全体を動員して植林に広く参加してもらい、山や川、大地を彩り豊かにし、中国式現代化の基盤をより輝かしいものにしなければならない。