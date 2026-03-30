大関・安青錦（22＝安治川部屋）が30日、春場所宿舎がある大阪府松原市で、イングランドのサッカーカップ戦「エミレーツFAカップ」の公式トロフィーが日本国内を巡回するツアーのコラボ企画に出演した。マンチェスターUのファンだという安青錦はイベント中、贈られた日本代表MF三笘薫（28＝ブライトン）の直筆サイン入り入りユニフォームに感激。「ご活躍をお祈りしています。お互いに頑張りましょう」とのビデオメッセージも