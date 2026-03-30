アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は30日、都内で「ONE SAMURAI 1 キックオフカンファレス」を実施。4月29日に開催される「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）でジョナサン・ハガティー（英国）が保持するONEバンタム級キックボクシング世界王座に挑む元K-1王者の与座優貴（28＝team VASILEUS）が意気込みを語った。昨年5月にONEデビューを果たした元Kー1ライト級王者の与座。昨年11月の日本大会ではK―1元