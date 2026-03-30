今月27日に南砺市で住宅2棟が全焼した火事で、火が出た家から見つかった3人の遺体は、1人が男性、2人が女性でいずれも死因は焼死とわかりました。遺体は火元と見られる1階の居間周辺で見つかっていて警察は身元の特定を進めるとともに火事の原因を調べています。住宅などが密集した地域で激しく立ちのぼる煙。今月27日の午後、南砺市松原新の柴田光弘さん（80）宅から火が出て柴田さんの3階建ての住宅と隣接する住宅の2棟が全焼し