一方、高岡市の高岡古城公園でも、きょう、ソメイヨシノの開花が発表されました。公園の管理事務所によりますと去年より3日早い開花だということです。古城公園には18品種、およそ1800本のサクラが植えられています。既に咲いている早咲きのサクラを追うようにソメイヨシノのつぼみがほころんでいました。訪れた人たち「きょうピクニックしてて。やっと咲いてくれたかなと」「この子も初めてちゃんと見るサクラになる。（サクラが