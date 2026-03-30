巨人は３０日、育成左腕の代木大和投手（２２）をハヤテベンチャーズ静岡に派遣すると発表した。ファーム・リーグ参加球団規程に基づくもので、期間は３１日から６月３０日まで。２０２２年に高知・明徳義塾高からドラフト６位で入団し、一軍通算１３登板で０勝０敗、防御率５・４０。