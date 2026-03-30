Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演し、「最近よくやってる」芸能人のサッカー仲間を明かした。大のサッカー好きとして知られ、自身もフットサルを楽しむ桜井。以前、一緒にフットサルをプレーしたという川谷絵音から「今も毎週フットサルをやっていますか？桜井さんの体力にびっくりした思い出がある」と質問が届くと、「体力づくりはもうホント、サッカーです」と即答