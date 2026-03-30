きょうは汗ばむほどの暖かさでしたね。最高気温は富山空港で夏日一歩手前の24.7度まで上がりました。この陽気のもと富山市の松川べりでは咲き進むサクラを多くの人が楽しんでいました。清水記者「松川べりでは、ここ数日でサクラの花が一気に咲き進みました。きょうは気温も上がり暖かく、朝からたくさんの人がサクラを見に訪れています」富山市の松川べりです。先週から咲き始めたソメイヨシノが春本番の暖かさのもといっそう咲き