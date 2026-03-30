春のセンバツ高校野球で躍動した愛知の中京大中京。60年ぶりの頂点を目指し、奮闘したナインたちを追いました。 【写真を見る】｢おかずを3時間かけて下宿先に…｣ 中京大中京 食べて鍛えて挑んだ春のセンバツ･準決勝 60年ぶりの優勝目指し躍動 甲子園の勝利数は、春夏通算140勝（歴代1位）。センバツ優勝回数は4回を誇る愛知の強豪・中京大中京。 ところが1966年以降、センバツの頂点からは遠ざかっています。その上…（松田知輝