豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」は3日目を終えた。今節の皿屋豊（43＝三重）は一次予選と準決勝は志田、二次予選は谷口の番手から白星を量産。無傷の3連勝でファイナル進出を果たしたが、その表情に笑顔はない。「判断が難しかった。脚を消耗していた志田君を残すか、後ろの鈴木伸さんを連れ込むか…。万が一の期待に懸けて志田君を残しにかかったけど中途半端になってしまった」それでも中部劣勢の中で一