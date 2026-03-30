韓国政府と民間企業が協働して誕生したモバイルＱＲコード決済サービス「ゼロペイ」の公式広報大使に、最近注目されている多国籍ＡＩガールズグループ・ＳｗｅｅＴｅｅｚ（スウィーティーズ）が任命されたと３０日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースが報じた。記事によるとＳｗｅｅＴｅｅｚは、最先端ＡＩ技術とＫ-ＰＯＰが結合された５人組で、ＡＩオーディションプロジェクト「ＰＲＯＤＵＣＥ９」に参加した９９人のデ