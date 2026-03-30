NBAの2025－26レギュラーシーズンは、3月30日（現地時間29日、日付は以下同）を終えて残り約2週間となった。 ウェスタン・カンファレンスでは、SGAことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー率いる首位のオクラホマシティ・サンダー、ビクター・ウェンバンヤマ擁する2位のサンアントニオ・スパーズが「NBAプレーオフ2026」出場を決めている。また、9位のポートランド