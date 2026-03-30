3月30日、スカイホール豊田で「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」セミファイナル第3戦が行われ、デンソーアイリスが富士通レッドウェーブを1点差で下し、ファイナル進出を決めた。 前日に崖っぷちの状況から勝利を収めて勢いに乗るデンソーは、第1クォーターから3ポイントシュートがさく裂。チームで5本の長距離砲を高確率で沈め、21－1