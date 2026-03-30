日テレ・東京ベレーザは30日、AFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)準決勝の開催日が5月20日に決定したことを発表した。グループリーグを2勝1分けの首位通過を果たした日テレ・東京ベレーザは、準々決勝でスタリオン・ラグナ(フィリピン)を5-0で下して準決勝へと駒を進めた。準決勝ではメルボルン・シティウィメン(豪州)との対戦が決定したものの、開催地等の詳細は未定となっていた。そして、準決勝以降は韓国での集中開催