矢野秀樹アナウンサー「山形市の霞城公園です。園内の桜、まだほとんどがつぼみの状態ですが日当たりの良いところはピンク色に膨らんでいるものも見られます」 【写真を見る】県内各地の桜の状況は？日和山公園できょう開花霞城公園、最上公園、松が岬公園は？ 開花までどれくらい？（山形） きょうの県内は高気圧に覆われ、各地で気温が上がりました。 訪れた人「春のようだもんね」 子ども「あったかい。嬉しい」