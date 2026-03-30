○持田薬 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.50％にあたる53万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から12月18日まで。 ○富士フイルム [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.1％にあたる1300万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から5月29日まで。取得した自社株は6月30日付で全て消却する。 ○日東電 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社