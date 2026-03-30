LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ／宮脇咲良）が、自身のInstagramを更新。春の装いで犬のお散歩を楽しむショットから衝撃のゴーグル姿まで、ギャップ溢れる投稿でファンを魅了している。 ■宮脇咲良、“かわいい”から“シュール”まで…振り幅に反響 1、2枚目は、グレーのミニワンピースに黒のジャケットを羽織ったサクラが芝生の上を犬と散歩する様子。素足に白ソックス、ローファ