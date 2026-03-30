―GDP創出額は22兆円規模と巨大市場に、官民投資の波及効果に期待膨らむ― 高市政権が創設した日本成長戦略会議で掲げられた「戦略17分野」が株式市場の注目を集めている。会議には8つの分野横断的な課題に対応するための分科会も設置されている。その一つが「スタートアップ政策推進分科会」だ。国策を背景にスタートアップ企業の創業・成長に向けた動きが活発になれば、スタートアップ支援に関