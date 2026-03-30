ハンドボールのリーグH・女子のブルーサクヤ鹿児島は連勝を10に伸ばしました。青のユニフォームブルーサクヤは、4位の富山と神奈川県で対戦。試合は7番服部や18番川島の得点で主導権を握り、前半を13対10で折り返します。後半も1点を争う一進一退の攻防が繰り広げられますが、カウンターから15番青や58番尾関のゴールで再びリードを広げ試合を決定づけます。守備でもゴӦ