BRT＝バス高速輸送システムでの復旧を目指すJR美祢線についてです。具体的な復旧計画を策定する法定協議会が30日開かれ、「得られる効果に対してコストが多大」などとしてBRT専用道は整備しないことが決まりました。法定協議会は今回で3回目で副知事や沿線3市長などが出席しました。BRTは速達性や定時性を確保し、輸送能力を高めたバスシステムのことで、法定協議会では速達性、定時制の向上策として専用道の整備について話し合わ