「いじめをきっかけに不登校になった」。児童と保護者から訴えがあったということです。鹿児島市の鹿児島大学教育学部附属小学校でいじめの重大事態の疑いがあるとして鹿児島大学が第三者委員会を設置し調査に乗り出します。鹿児島大学によりますと2週間前、鹿児島市にある鹿児島大学教育学部附属小学校に通う児童と保護者から「いじめをきっかけに不登校になった」とという訴えがあったということです。具体的な内容は公表