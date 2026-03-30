阿武町の町営温水プールが29日閉館し、33年の歴史に幕を下ろしました。29日、営業最終日を迎えた「道の駅阿武町温水プール」。1993年（H5）に開業し県内でも数少ない公営の温水プールとして人気を集めましたが、施設の老朽化が進み、利用客も減少傾向にあるため、町は 今年度をもって廃止することを決めました。最終日は、地元の常連客や閉館を知って久しぶりに訪れたという家族連れなどさまざまな利用客が最後