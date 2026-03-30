30日の県内は午後を中心に各地で雨となりましたが、週末は春の陽気となったところが多く、咲き始めたサクラが青空に映えていました。サクラの開花発表後初の日曜日となった29日、鹿児島市の甲突川の河畔は多くの花見客で賑わっていました。春の陽気となった29日。ソメイヨシノをはじめ約430本ものサクラが並ぶ鹿児島市の甲突川河畔です。満開にはもう少し時間がかかりそうですが、所々でサクラが咲き始めていました。甲突川