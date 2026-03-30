玉ノ井部屋の元寿司職人ちゃんこ長が大阪場所で爆食料理披露！超希少クジラ肉5kg＆マグロ7kgで豪快飯！ちゃんこ振る舞い会では総重量190kg絶品料理が続々！◯みどころ▽玉ノ井部屋に1年で最も差し入れが届く大阪場所に密着！元寿司職人ちゃんこ長が超希少マグロ肉で絶品はりはり鍋＆マグロ7kgでマグロカツ・・・総50kg超え大阪グルメが集結▽大イベント総重量190kgちゃんこ振る舞いイベントに潜入！計30kgあごだし＆大阪風唐揚げと