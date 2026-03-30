愛知県岡崎市で多くの人に愛されたゾウ「ふじ子」の像を、地元の高校生が制作し公開に向けて準備がはじまりました。 【写真を見る】去年7月に天国へ 多くの人に愛されたアジアゾウ｢ふじ子｣ 地元高校生が実物大の像を制作 4月12日の“ふじ子の生誕祭”でお披露目 愛知･岡崎市 愛知県岡崎市の東公園に運ばれたのは、ゾウではなく像！ これは、岡崎城西高校の美術部員が制作したもので、モデルは東公園で飼育されていた雌のアジア