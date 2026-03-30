水素で走るトラックが集結。2030年までに愛知県内で7000台が走るかもしれません。 【写真を見る】水素で走る｢FC小型トラック｣集結！コスト面や供給に課題も…2030年までに目標7000台 愛知県が来年度予算に補助金など約34億円計上 愛知県庁に集まったのは、水素で走る「FC小型トラック」。タンクに水素を充填し電気を発生させる仕組みで、走行時に二酸化炭素が発生しません。 （ムロオ 吉本哲也名古屋支店長）「ディーゼル