29日（日）、2025-26シーズン V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）プレーオフのファイナルが行われ、信州ブリリアントアリーズがVリーグの年間女王に輝いた。それに伴い、2025-26シーズンの年間最終順位と個人賞も決定した。 今シーズンのVリーグ女子には全12チームが所属。その12チームで行われたレギュラーシーズン（RS）は、27勝1敗と圧倒的な強さで