PFUブルーキャッツ石川かほくが、2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）レギュラーシーズン（RS）の4位以上を確定し、チャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルのホーム開催が決まった。 昨シーズンのPFUはRSを19勝25敗の10位で終え、CS進出が叶わず。雪辱を果たしたい今シーズンは着実に勝ち星を重ね、14日（土）にCS進出を決めていた