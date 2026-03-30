別れの季節に船から伸びた“5色のテープ”。島ならではの光景です。握手を交わす人やハイタッチをする人。ここは、長崎・五島市。転勤や進学などで島を離れる人たちの門出が続いています。島外へ転出する女性：夫の仕事の関係で転勤。いっぱい思い出ができて、とても3年間だったとは思えないくらい濃い時間を過ごせた。進学で島外へ：福江中から長崎日大に行く。仲間と駅伝の大会をできたことが一番の思い出。そして、別れの時。感