インタビューに応じる日本維新の会の松井一郎元代表日本維新の会の松井一郎元代表は30日、共同通信のインタビューで、維新の看板政策「大阪都構想」の早期実現を掲げる吉村洋文代表の対応を批判した。来春の大阪府知事任期中までの住民投票実施を目指していることに関し「自身のスケジュールありきだ」と述べ、拙速との考えを示した。来春の統一地方選で維新の公約に掲げて議論するのが「王道だ」とした。大阪市を廃止して特別