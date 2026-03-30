コンビニのマルチコピー機を悪用した、新手の詐欺被害が全国各地で報告されています。Aさんのもとにかかってきた警察官を名乗る人物からの電話。電話の相手は「あなたに犯罪の容疑がかかっている。証拠を見せる。コンビニに行って証拠の書類を印刷してください」と、言葉巧みにコンビニのマルチコピー機に誘導します。指示されたとおりコピー機に予約番号を打ち込むと、印刷され出てきたのは逮捕状や供述調書と書かれた紙。信じ込