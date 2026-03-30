満島ひかりさんが結婚と妊娠を発表しました。インスタグラムで結婚報告を行ったのは、俳優の満島ひかりさん（40）です。「浅野啓介さんと満島ひかりは、先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました。そして、おなかの中には新しい命が宿っております」と、写真家としても活動するモデルの浅野啓介さんと30日に結婚し、妊娠中であることも明かしました。「いまは心身の健康をいちばんに、幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」として